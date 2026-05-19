Fluminense encara o Bolívar em jogo decisivo na Libertadores

O Fluminense entra em campo nesta terça-feira (19), às 19h, em um jogo de vida ou morte pela Libertadores da América. Na lanterna do grupo C, o tricolor recebe o Bolívar no Maracanã e precisa de uma vitória para manter a esperança de classificação para as oitavas.

Apesar da situação delicada na competição, o time chega embalado pela vitória por 2x1 contra o São Paulo, na última rodada do Brasileirão. Na ocasião, o ponta Agustín Canobbio, alvo de críticas, foi aplaudido após marcar um dos gols, marcando uma reaproximação de torcida e elenco.

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Para manter o sonho de classificação vivo, o Tricolor das Laranjeiras precisa vencer o Bolívar por 3 ou mais gols de diferença, e superar o La Guaira na última rodada. Em caso de uma vitória por 2 gols, o time precisa torcer por um tropeço do Bolívar na rodada final ou fazer mais saldo que os bolivianos no último jogo. Vitória simples obriga o tricolor a vencer na última rodada e torcer por derrota ou empate do Bolívar. Caso o perca hoje, o Fluminense dá adeus a competição continental.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Luis Zubeldía não comandará a equipe. A tendência é que seu auxiliar Maxi Cuberas o substitua.