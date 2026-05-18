Com suspensão de Zubeldía, Maxi Cuberas deve comandar o Fluminense em partida “decisiva” na Libertadores

O Fluminense está em uma posição delicada na Libertadores, em que ocupa a lanterna do Grupo C - Foto: Reprodução/Fluminense

O Fluminense está em uma posição delicada na Libertadores, em que ocupa a lanterna do Grupo C - Foto: Reprodução/Fluminense

Após a suspensão do técnico Luis Zubeldía, o Fluminense terá um novo comando em partida importante contra o Bolívar, nesta terça-feira (19). O jogo é praticamente decisivo para o tricolor carioca, para que ele possa se manter na competição da Libertadores, ele precisa da vitória. O nome mais forte para ocupar o lugar de Zubeldía neste confronto é o seu auxiliar, Maxi Cuberas.

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Maxi já tem experiência em comandar o time de guerreiros, no começo da temporada foi ele que assumiu a posição, quando o técnico argentino precisou passar por um procedimento cardiovascular. Agora precisará assumi-la novamente, após o treinador oficial ficar de fora por levar três cartões amarelos.

O Fluminense está em uma posição delicada na Libertadores, em que ocupa a lanterna do Grupo C, mas que só depende dele mesmo para conseguir se superar e avançar à fase de mata-mata. Para que consiga se manter na competição, o tricolor carioca precisará ganhar os dois jogos restantes, que acontecerão em casa, no Maracanã. Além de precisar superar os bolivianos por pelo menos três gols de diferença.

Se os planos do tricolor carioca derem certo, bastará apenas uma vitória simples contra a equipe do Deportivo La Guaira (VEN) para conquistar a classificação na última rodada do campeonato internacional.