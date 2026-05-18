Spoiler do Neymar na Copa do Mundo? FIFA posta foto do atacante com legenda enigmática

A publicação acumula mais de 200 comentários e nove mil curtidas em apenas 4 horas no ar - Foto: Reprodução/X

A publicação acumula mais de 200 comentários e nove mil curtidas em apenas 4 horas no ar - Foto: Reprodução/X

Em meio ao mistério sobre a convocação final da Seleção Brasileira para os jogos da Copa do Mundo de 2026 e a discussão se Carlo Ancelotti deve ou não dar mais uma chance ao atacante Neymar, o perfil oficial da FIFA no X posta uma foto com o camisa 10 do Santos ao lado de Messi (Argentina) e Cristiano Ronaldo (Portugal), com legenda enigmática escrita 2018 e um balãozinho de pensamento.

Leia também:

Hulk é apresentado à torcida tricolor no Maracanã

Flamengo empata com Athletico Paranaense e perde oportunidade de se aproximar do Palmeiras

Para os fãs do atacante brasileiro, essa publicação poderia ser um”spoiler” que mais tarde o resultado da convocação seria positivo para Neymar. Alguns dos comentários feitos no post exaltam o trio, os jogadores e pedem a renovação da foto nesta Copa 2026.

“Esse ano tem que renovar a foto hem”, comentou o perfil @GuiF0x

“O trio de ouro foi inesquecível! Vamos repetir essa “última dança” em 2026”, foi a vez do perfil @CasinoGuruNews comentar.

Os elogios e sentimentos de nostalgia dos fãs não pararam por aí, a publicação acumula mais de 200 comentários e nove mil curtidas em apenas 4 horas no ar. A ansiedade dos torcedores está a mil para o resultado da lista final de Ancelotti.

A convocação oficial dos jogadores escolhidos para integrar a Seleção Brasileira, para os jogos da Copa do Mundo, será divulgada nesta segunda-feira (18), às 17h (horário de Brasília). O anúncio da lista será feito pelo técnico italiano Ancelotti, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.