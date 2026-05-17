Com vitória contra o São Paulo, o Fluminense se mantém na briga pela liderança do Brasileirão
O tricolor carioca vence por 2 a 1 a partida contra o tricolor paulista e ganha mais três pontos na tabela
O Fluminense voltou a ter resultados positivos e a ganhar a confiança dos torcedores após as duas últimas vitórias. Na noite em que o novo reforço foi apresentado no Maracanã, o atacante Hulk, o time de Laranjeiras estava empenhado e levou a melhor em confronto contra o São Paulo. Com gols de John Kennedy e Canobbio, o clube carioca ganhou por 2 a 1 a partida disputada neste sábado (16).
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Com a recente vitória, o Fluminense passou a acumular 30 pontos na tabela do campeonato e se consolidou na terceira colocação do Brasileirão. Já o clube paulista, estaciona em quarto lugar, fica em risco de sair do G-5 da competição e agrava a crise enfrentada.
O tricolor carioca retorna aos gramados na próxima terça-feira (19), às 19h, pela 5° rodada da fase de grupos da Libertadores, em partida contra o Bolívar. O time de guerreiros precisa dessa vitória para se manter na competição.
Com a animação da chegada de Hulk e as duas vitórias seguidas, o torcedor ganha um pouco mais de confiança para os próximos jogos e volta a ter esperança nas competições disputadas.