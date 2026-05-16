16ª rodada do Brasileirão: Confira os jogos do final de semana!

Neste sábado (16) e domingo (17), os quatro grandes times cariocas entrarão em campo para a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense, Vasco, Flamengo e Botafogo buscam a vitória para aumentar pontos acumulativos na tabela da competição.

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Quem abre os jogos deste final de semana entre os quatro times cariocas é o Vasco, com uma partida marcada para este sábado (16), às 18h30, contra o Internacional, no estádio Beira-Rio. O gigante da colina vem de um empate e uma vitória no campeonato, um momento favorável para o clube, que conquistou a oitava posição na tabela.

O Fluminense também joga neste sábado (16), mas no horário das 19h. O tricolor carioca jogará em casa, no Maracanã, contra o clube paulista São Paulo, como mandante da partida, os torcedores esperam levar a melhor na disputa. No entanto, o time de Laranjeiras não vive um bom momento na competição, mesmo que esteja ocupando a terceira posição na tabela, visto que o resultado das últimas duas partidas foram uma derrota e um empate.

No domingo (17), o Botafogo entra em campo às 16h, no Nilton Santos, para enfrentar o clube paulista Corinthians. O time que vive uma crise complicada, busca a vitória para dar ânimo à torcida e reconquistar a autoestima do elenco. Nas últimas partidas, o Glorioso só teve derrotas e empates pelo campeonato, além da eliminação da Copa do Brasil pela Chapecoense.

Finalizando a rodada do fim de semana para os cariocas, o Flamengo joga no domingo (17), às 19h, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada. O vice-líder do campeonato vem de um empate e uma vitória dentro da competição, mas com a eliminação do rubro-negro na Copa do Brasil para o Vitória, os torcedores ficam receosos com o possível resultado.

Os jogos serão transmitidos em diferentes plataformas. Vasco na Prime Vídeo, o Fluminense no Premiere, o Botafogo será no Premiere e no canal aberto da Globo e Flamengo no Premiere, SportTV e Globoplay.