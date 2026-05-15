Em partida contra São Paulo, Fluminense pode ter Germán Cano de volta aos gramados

Neste sábado (16), o Fluminense pode apresentar uma novidade em campo na partida contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Germán Cano, de 38 anos, retornou aos treinos em equipe e sem limitações, e tem chances de ser relacionado para a partida marcada no Maracanã.

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As chances de retorno de Cano aumentam na atual situação vivida pelo clube carioca, visto que o atacante Rodrigo Castillo, de 27 anos, sofreu um corte na perna direita na última partida do time de Laranjeiras. Castillo foi visto treinando na última quinta-feira (14) com uma proteção especial na região ferida, tornando-se um possível desfalque.

O corte sofrido por Rodrigo Castillo foi na canela da perna direita após ter uma dividida com o meia Pedro Vilhena, do Operário-PR, durante os acréscimos do segundo tempo. Como o ferimento ainda não está cicatrizado, o jogador não teve permissão de participar de atividades que envolvam contato.

Com essa situação, Germán Cano, o artilheiro do tricolor carioca na temporada passada, com o total de 20 gols em 50 partidas, tem forte possibilidade de voltar a sua posição de destaque.

O atacante argentino vem passando por um mal momento nessa temporada, participando de somente três jogos. Ele sofreu uma contusão grau 2 no músculo reto anterior da coxa direita em treino no último dia 9 de abril. Mas ao que indica a sua presença no treino, ele está pronto para o retorno.