Martinelli demonstra melhora em recuperação de lesão no Fluminense

A previsão de retorno oficial de Martinelli aos campos é somente após a pausa para a Copa do Mundo - Foto: Reprodução/Instagram

A previsão de retorno oficial de Martinelli aos campos é somente após a pausa para a Copa do Mundo - Foto: Reprodução/Instagram

Nesta segunda-feira(11), o departamento médico do Fluminense divulgou uma notícia positiva no CT Carlos Castilho, que gerou um alívio nos torcedores. O volante Martinelli apresentou uma melhora significativa em sua recuperação ao retornar aos seus treinos no campo. O atleta já está apto a fazer corridas e movimentações com a bola, uma evolução desde que lesionou o edema de grau 3 no músculo reto femoral anterior da coxa esquerda.

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Porém, o volante ainda segue realizando os seus treinamentos de maneira individual, visto que não está apto para treinar com o restante do elenco ou participar de atividades em grupo.

A previsão de retorno oficial de Martinelli aos campos é somente após a pausa para a Copa do Mundo. No entanto, a evolução do jogador será acompanhada de perto nas próximas fases, para entender se a volta do volante poderá ser, eventualmente, antecipada.

Martinelli está afastado dos campos desde o dia 23 de abril, após se lesionar em um partida sem gols contra o Operário-PR, jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Sem a presença de Martinelli, o Fluminense decide o seu futuro na Copa do Brasil nesta terça-feira(12), no jogo de volta, que acontece no Maracanã, contra o Operário-PR, às 21h30.