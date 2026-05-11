Novo reforço do Fluminense, Hulk desembarca no Rio para se apresentar ao clube carioca

Com sua chegada ao Rio, o atacante, de 39 anos, irá se apresentar para a comissão técnica do clube e dará início ao processo de adaptação no Fluminense - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Com sua chegada ao Rio, o atacante, de 39 anos, irá se apresentar para a comissão técnica do clube e dará início ao processo de adaptação no Fluminense - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O jogador Hulk desembarcou na manhã desta segunda-feira (11), no Aeroporto Internacional do Galeão para realizar a sua apresentação e integração no tricolor carioca. O atacante já realizou os exames e assinou o contrato até o fim de 2027.

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Hulk se mostra ansioso com a chegada ao elenco do time de Laranjeiras. O atleta, inclusive, disse em entrevista realizada ainda no Galeão que tem o sonho de conquistar a Libertadores pelo tricolor carioca.

“Meu sonho é conquistar uma Libertadores, temos plantel para isso, uma equipe muito bem montada. A forma como eles jogam. Eu venho com essa vontade de acrescentar, agregar algo diferente para unir forças e, se Deus quiser, ganhar títulos importantes” disse o jogador.

Com sua chegada ao Rio, o atacante, de 39 anos, irá se apresentar para a comissão técnica do clube e dará início ao processo de adaptação no Fluminense.

“Estou muito feliz de vir para a Cidade Maravilhosa, não tem como não estar feliz. Vindo também para um grande clube, um grande plantel, em um clube que inicia a temporada em busca de grandes títulos, e eu venho com essa fome de continuar vencendo. Muito se fala da minha idade, mas eu venho com a fome do menino que assinou o primeiro contrato com 18 anos de idade. Estou sendo muito bem recebido através das redes sociais, e vou receber isso pessoalmente” acrescentou Hulk.

O Fluminense vinha com esse interesse no atacante desde o início do ano, mas as primeiras negociações com o Atlético-MG não se concretizaram e os clubes não entraram em um acordo. No entanto, a diretoria do tricolor carioca não desistiu e retomou as negociações nas últimas semanas e dessa vez o resultado foi positivo para a instituição.

Hulk tem contrato até o fim de 2027 com o time de Laranjeiras e usará a camisa 7, porém só poderá estrear nos campos em julho, após a Copa do Mundo. Período que será possível registrá-lo, após a abertura da janela de transferências.