Fluminense reage no fim e busca empate após levar virada do Vitória
Em partida movimentada no Maracanã, Tricolor sai na frente, permite a reação do time baiano, mas arranca o empate no apagar das luzes
Fluminense e Vitória empataram na noite deste sábado no Maracanã, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor das Laranjeiras chegou a abrir o placar, mas viu os visitantes reagiram e precisou correr atrás do prejuízo para evitar uma derrota dentro de casa.
Com o resultado, o Fluminense chega aos 27 pontos e mantém a terceira colocação. Já o Vitória, chegou aos 19 pontos e ocupa a nona posição na tabela.
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O Fluminense começou a partida com mais intensidade que os visitantes, que tentaram explorar os contra ataques sem sucesso. Aos 35 minutos, após cobrança de escanteio de Saverino, a bola desviou e sobrou dentro da área para o camisa 9, John Kennedy, marcar o primeiro gol da noite.
Na volta do intervalo, o Tricolor manteve o ritmo e John Kennedy chegou a finalizar de letra após bela jogada coletiva, mas o goleiro Lucas Arcanjo estava bem no lance.
A reação do Vitória veio aos 14 minutos do segundo tempo, após o árbitro marcar pênalti de Alisson em Luan Cândido. Renato Kayzer bateu firme no canto oposto de Fábio para empatar a partida.
Poucos minutos depois, a virada do Rubro-Negro veio após Renê fazer ótima jogada individual e finalizar de perna esquerda no canto sem chances para Fábio.
No apagar das luzes o Flu evitou a derrota dentro de casa. John Kennedy fez belo lançamento para Serna, que com um toque de categoria encobriu o goleiro, no gol mais bonito da partida.
O Fluminense volta a campo no próxima terça-feira (12), contra o Operário, no Maracanã, às 21h30, pela Copa do Brasil. O Vitória retorna na quinta-feira, em confronto contra o Flamengo, também pela Copa do Brasil.
O Fluminense volta a jogar na próxima terça (12) contra o Operário, no Maracanã, às 21h30, em partida válida pela Copa do Brasil. Já o Vitória joga na quinta (14), contra o Flamengo, também pela Copa do Brasil.