Manchester City prepara proposta para Vini Jr, segundo jornal espanhol

O jogador Vini Jr, de 25 anos, tem chances de receber uma grande proposta para mudar de clube na próxima temporada do futebol europeu. Segundo informacões do jornal espanhol, "Mundo Deportivo", o time inglês, Manchester City, está interessado em fazer uma oferta ao atacante do Real Madrid.

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O jogador brasileiro, vive uma temporada de altos e baixos no clube espanhol. Com contrato ate junho de 2027 com o Real Madrid, Vini Jr e a diretoria da instituicão ainda não evoluíram nas conversas sobre possível renovacão para as próximas temporadas.

De acordo com a publicacão do jornal, outro ponto favorável para troca de clubes seria o desejo de Pep Guardiola, que deu o aval para a contratacão do atacante e seria um dos grandes entusiastas para ver o brasileiro vestir a camisa do Manchester City.

Vini Jr viveu mais uma temporada em que teve o seu brilho ofuscado ao lado do francês Mbappé, mesmo com melhora de desempenho nas últimas semanas. O atacante brasileiro não conseguiu desempenhar o mesmo nível dos anos anteriores.