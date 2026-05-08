Real Madrid multa Valverde e Tchouaméni após brigas em treinos

Os jogadores do Real Madrid, Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, tiveram um desentendimento durante dois dias consecutivos, o que resultou em uma multa de 500 mil euros. Na quarta-feira (6), os atletas protagonizaram uma dividida mais forte durante o treino, iniciaram uma discussão e precisaram ser separados pelos companheiros de equipe.

Já na quinta-feira (7), o clima voltou a esquentar após o uruguaio acusar o francês de ter vazado informações da primeira discussão para a imprensa. Durante a nova confusão, Tchouaméni teria acertado um soco em Valverde, que caiu e bateu a cabeça.

A versão, no entanto, foi negada pelo uruguaio em texto publicado “...Hoje voltamos a ter uma divergência. Na discussão, bati acidentalmente a cabeça na mesa, fazendo um pequeno corte na testa que recorreu uma visita protocolar no hospital. Em nenhum momento meu parceiro me bateu e eu também não o agredi, embora eu entenda que para você seja mais fácil acreditar que tivemos uma briga ou que foi intencional, mas isso não aconteceu.”

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Após o episódio, Valverde foi levado ao hospital. O jogador levou pontos na cabeça e recebeu o diagnóstico de traumatismo craniano. O meia ficará afastado entre 10 e 14 dias desfalcando o Real Madrid no clássico contra o Barcelona, neste domingo (10).

O Real Madrid publicou um comunicado oficial nesta sexta-feira (8). “O Real Madrid CF anuncia que, na sequência dos acontecimentos que levaram à abertura de um processo disciplinar ontem contra os nossos jogadores Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, ambos compareceram hoje perante o investigador do caso. Durante a aparição pública, os jogadores expressaram profundo arrependimento pelo ocorrido e pediram desculpas uns aos outros. Eles também pediram desculpas ao clube, aos seus companheiros de equipe, à comissão técnica e aos torcedores, e ambos se colocaram à disposição do Real Madrid para aceitar qualquer sanção que o clube julgar apropriada. Dadas essas circunstâncias, o Real Madrid decidiu impor uma multa de quinhentos mil euros a cada jogador, concluindo assim os procedimentos internos correspondentes.”