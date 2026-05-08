Estações do MetrôRio recebem pontos de troca de figurinha do álbum da Copa

Colecionadores do álbum da Copa do Mundo terão acesso a quatro pontos de troca de figurinhas em estações do metro da capital carioca. Os espaços especiais estão localizados nas estações Central do Brasil, Uruguaiana, Carioca e Pavuna, que para além das trocas de figurinhas, também terá a compra do álbum e figurinhas.

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Os pontos de troca de figurinhas funcionam de segunda a sábado, das 7h às 19h, e aos domingos, das 8h às 12h, e são uma parceria com a empresa Panini. O espaço de interação tem como decoração um tapete que faz alusão à grama de um campo de futebol, mesas e puffs, para que o ambiente seja confortável para a negociação de figurinhas.

O álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2026 possui 112 páginas e 980 figurinhas, um aumento considerável considerando os anos anteriores. Esse aumento é resultado do número recorde de participantes no torneio: 48 seleções.

A Copa do Mundo de 2026 acontecerá no México, Canadá e Estados Unidos e terá início no dia 1 de junho, sua final está prevista para o dia 19 de julho.