Hulk deixa o Galo e Fluminense tem caminho livre para acertar com atacante

A advogada do atacante, que normalmente cuida das transferências do jogador, já está no Rio de Janeiro para definir os detalhes com o Fluminense - Foto: Pedro Souza/Atlético Mineiro

A advogada do atacante, que normalmente cuida das transferências do jogador, já está no Rio de Janeiro para definir os detalhes com o Fluminense - Foto: Pedro Souza/Atlético Mineiro

O atacante Hulk acertou a sua saída do Atlético Mineiro nesta quarta-feira (29) e está com caminho livre para acertar sua transferência para o Fluminense. A informação foi dada inicialmente pela ESPN.

Segundo informações, o atacante e o clube de Minas Gerais acertaram uma rescisão de contrato amigável. Assim, o Fluminense não terá custos com a contratação. O documento entre Hulk e o Galo, no entanto, ainda não foi assinado.

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A advogada do atacante, que normalmente cuida das transferências do jogador, já está no Rio de Janeiro para definir os detalhes com o Fluminense. De acordo com a Itatiaia, Hulk assinará um contrato de 18 meses com o Tricolor, com possibilidade de renovação por mais 1 ano.

O interesse do Fluminense no atacante começou no início da temporada. Depois de muita negociação e diversas reviravoltas, Hulk acabou seguindo no Galo. Porém, no último domingo, o jogador acabou saindo da lista de relacionados para a partida contra o Flamengo depois de chegar ao estádio. Caso Hulk entrasse em campo, ele completaria 13 jogos e estaria impedido de atuar por outra equipe no Brasileiro.