Niterói recebe campeonato nacional de ParaJiu-Jitsu neste final de semana

No evento, terá competições nas categorias juvenil e adulto, com ou sem quimono - Foto: Divulgação

No evento, terá competições nas categorias juvenil e adulto, com ou sem quimono - Foto: Divulgação

Acontece neste final de semana em Niterói, a segunda edição do Campeonato Brasileiro Oficial de ParaJiu-Jitsu. Organizado em parceria entre a Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Paradesportivo(FBJJP) e o Instituto “Faça a sua parte”(FASPAR), o torneio apresenta mais de 240 paratletas de diferentes categorias inscritos.

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As competições irão acontecer neste sábado (2), no Fluminense Atlético Clube, Fluminensinho. O espaço está localizado na rua Xavier de Brito, número 22, no centro da cidade, e irão iniciar as suas atividades a partir das 9h da manhã.

No evento, terá competições nas categorias juvenil e adulto, com ou sem quimono. Além de apresentar a primeira disputa na categoria Absoluto Feminina com quimono.

Todas as divisões, exceto o Absoluto, contarão com pontos no ranking oficial e global da World ParaJiu-Jitsu Federation (WPJJF) e da FBJJP.