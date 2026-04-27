Flamengo goleia Atlético Mineiro fora de casa

O Flamengo conquistou uma grande vitória contra o Atlético Mineiro na Arena MRV: 4 a 0 com autoridade. O jogo foi válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da sonora vitória rubro-negra foram marcados por Pedro (duas vezes), Gonzalo Plata e Giorgian de Arrascaeta.

O placar foi inaugurado cedo. Aos 8 minutos, em um jogada pelo lado esquerdo, Gonzalo Plata cruzou rasteiro para a área, encontrando Pedro que, com Everson batido, só empurrou pro fundo do gol. Aos 15, Pedro deu toque magistral de calcanhar para Arrascaeta, que cortou o defensor e exigiu uma grande defesa do goleiro do Galo.

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Porém, o Galo ainda tentou uma reação. Em dois lances seguidos, os donos da casa levaram perigo ao gol adversário: o primeiro em um chute de fora da área que Rossi defendeu jogando a bola para escanteio, já o segundo, no escanteio gerado, o argentino Tomás Cuello acertou o travessão.

Mas, como diz o ditado do futebol, quem não faz leva. Aos 30 minutos, Gonzalo Plata fez linda jogada individual, passando como quis pelos marcadores. Começou pelo lado esquerdo, puxou para dentro e finalizou com precisão para ampliar o placar. 2 a 0, e ainda tinha espaço para mais. Aos 45, Varela cruzou na medida para Arrascaeta testar firme pro gol. O Rubro-Negro saiu com grande vantagem do primeiro tempo, encaminhando a vitória.

Apesar da melhora no segundo tempo, o Atlético não conseguiu reagir e teve que ver Pedro, aos 38 minutos, fechar a goleada com assistência de Evertton Araújo, que vive grande momento.

Com a vitória por 4 a 0, o Flamengo chega aos 26 pontos, mantém a segunda colocação do campeonato e continua a perseguição pelo Palmeiras, que até aqui somou 32 pontos. Com seis pontos de diferença entre líder e vice-líder, e dois confrontos diretos pela frente, o campeonato ainda promete muita emoção. Vale lembrar que o Fluminense venceu a Chapecoense por 2 a 1 e tem a mesma pontuação do Flamengo. O time da Gávea, no entanto, tem saldo de gols superior.

O Flamengo volta a entrar em campo pela Libertadores, nesta quarta (29), quando enfrenta o Estudiantes.