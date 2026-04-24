Martinelli sente dores na coxa e gera tensão no Fluminense

O jogador do time de Laranjeiras é um dos destaque do elenco de Zubeldía, envolvido em 22 dos 25 jogos do tricolor carioca na temporada - Foto: Reprodução/Instagram

O jogador do time de Laranjeiras é um dos destaque do elenco de Zubeldía, envolvido em 22 dos 25 jogos do tricolor carioca na temporada - Foto: Reprodução/Instagram

Nome de destaque no elenco e um dos capitães do clube carioca, Martinelli deixa torcedores e comissão técnica preocupados com possível lesão. O jogador começou a sentir dores na coxa após levar a pior em dividida no jogo contra o Operário nesta quinta-feira(23) pela Copa do Brasil.

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A dividida aconteceu com o atacante do clube paranaense, Caio Dantas, em que Martinelli acabou levando a pior. O volante tricolor precisou receber atendimento médico ainda em campo e saiu de maca do gramado por não conseguir apoiar o pé no chão. Martinelli foi substituído na partida por Otávio e no banco foi visto com expressão de dor ao colocar compressas de gelo na coxa esquerda.

O Fluminense atualizou a situação do atleta através de uma nota no seu perfil do Instagram: "Durante partida contra o Operário-PR, o meia Martinelli sentiu dores na parte anterior da coxa esquerda e será avaliado no Rio de Janeiro".

O jogador do time de Laranjeiras é um dos destaques do elenco de Zubeldía, envolvido em 22 dos 25 jogos do tricolor carioca na temporada. O que preocupa a comissão técnica do clube e os torcedores, gerando um medo de possível lesão no volante. Assim que tiver mais detalhes e resultados de exames, o Fluminense irá atualizar o caso oficialmente.