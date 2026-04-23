Em jogo sonolento, Fluminense empata fora de casa pela Copa do Brasil

O Fluminense visitou o Operário-PR na noite desta quinta-feira (23), em Ponta Grossa, no Paraná, e empatou por 0 a 0 após uma partida sem grandes emoções.

Os dois tempos da partida tiveram roteiro parecido: muitos toques para o lado, muitos erros individuais e quase nenhuma finalização.

Durante todo o primeiro tempo, apenas um chute foi na direção do gol, mas sem nenhum perigo ao goleiro do Operário.

No segundo tempo, dois chutes na direção do gol, uma de Samuel Xavier, que não levou perigo, e a única boa chance de gol da partida. No lance, Boschilia bateu de fora da área de Fábio fez boa defesa.

No fim da partida, as estatísticas mostraram que o jogo teve mais cartões amarelos, cinco no total, que defesas dos goleiros, apenas 3.

Com o empate, qualquer vitória simples de ambos os lados significa classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Desta vez o confronto vai acontecer no Maracanã, no dia 12 de maio.

Lesão

Logo aos 5 minutos de jogo o volante Martinelli, do Fluminense, sentiu a coxa e precisou ser substituído. O Fluminense informou que "o meia Martinelli sentiu dores na parte anterior da coxa esquerda e será avaliado no Rio de Janeiro."

Próxima partida

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (26), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, contra a Chapecoense. E você pode acompanhar a partida com a OSG Esportes através do YouTube e também pelo Facebook.