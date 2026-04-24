13ª rodada do Brasileirão: confira os jogos do final de semana

Os quatro grandes times cariocas entrarão em campo para a 13º rodada do Brasileirão - Foto: Reprodução/Instagram

Os quatro grandes times cariocas entrarão em campo para a 13º rodada do Brasileirão - Foto: Reprodução/Instagram

No último final de semana de abril, Botafogo, Vasco, Fluminense e Flamengo jogam pela 13º rodada do Campeonato Brasileiro e buscam vitórias para aumentar a pontuação na tabela.

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O jogo do Botafogo acontece neste sábado (25) no estádio Mané Garrincha às 18h30, contra o clube sulista Internacional. O time carioca vive um bom momento após início complicado da temporada. Nas últimas sete partidas gerais, o Glorioso teve 5 vitórias e 2 empates, confirmando o momento de sucesso

Já o Vasco joga no domingo (26) na Neo Química Arena às 16h, contra o paulista Corinthians. O clube que vem de 1 empate e 1 vitória no campeonato, tenta aumentar a sequência de bons resultados para conquistar estabilidade e avançar pela tabela de pontos acumulados.

O Fluminense entra em campo, também no domingo (26), no Maracanã, às 20h30, contra a Chapecoense. O terceiro colocado na tabela, que acumula nas últimas cinco partidas do Brasileirão, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, disputa diretamente a vice-liderança do campeonato.

E o Flamengo joga contra o Atlético-MG na Arena MRV, também às 20h30, neste domingo (26). O vice-líder do campeonato vem de uma sequência de 3 vitórias, busca manter a posição nesta rodada e abrir distância do terceiro colocado.

Os jogos serão transmitidos em diferentes plataformas, o Botafogo será na Prime Vídeo, Vasco no canal aberto da Globo e o Fluminense e o Flamengo no Premiere.