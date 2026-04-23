Após mais de um mês de espera, Millán deve receber chance de entrar em campo pelo Fluminense

Millán, de 27 anos, foi testado entre os titulares e deve receber a chance de defender o time de Laranjeiras - Foto: Reprodução/Instagram

Millán, de 27 anos, foi testado entre os titulares e deve receber a chance de defender o time de Laranjeiras - Foto: Reprodução/Instagram

Contratado no início de março, o jogador colombiano Julián Millán ainda não tinha tido a oportunidade de estrear em campo pelo Fluminense. O zagueiro deve jogar na partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil, que acontece nesta quinta-feira (23), às 21h30, contra o Operário-PR.



Leia também:

Vitinho destaca mudanças no Botafogo de Franclim Carvalho

Com lesão de Lucho Acosta, Savarino assume protagonismo no próximo jogo do Fluminense

Millán, de 27 anos, foi testado entre os titulares e deve receber a chance de defender o time de Laranjeiras pela primeira vez desde a sua compra por 5 milhões de dólares (R$ 26,3 milhões). O colombiano esteve treinando com o time desde a sua chegada ao clube e foi relacionado para todos os jogos, ficando à disposição do técnico Luis Zubeldía, à espera da sua escalação.

O zagueiro tinha destaque no futebol uruguaio, onde passou antes de vir para o Fluminense, mas, ao chegar ao tricolor carioca, precisou disputar espaço com o jogador Freytes.

Disputando três competições ao mesmo tempo, o tricolor carioca precisa organizar o seu elenco para que ele não seja afetado pelo desgaste. Zubeldía deve preservar alguns dos titulares na partida desta quinta-feira (23), mas sem deixar o time desfalcado. Com esse cenário, Millán entra em campo como dupla de zaga com Ignácio, e a linha defensiva se completa com os laterais Samuel Xavier e Renê.