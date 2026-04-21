Com lesão de Lucho Acosta, Savarino assume protagonismo no próximo jogo do Fluminense

Com o bom desempenho nas últimas três partidas, incluindo 2 gols e 1 assistência, Savarino ganha destaque e assume responsabilidade com o tricolor carioca após Lucho Acosta sofrer lesão no joelho esquerdo e ficar de fora da escalação. Apresentando uma boa atuação, o venezuelano ganhou a confiança do técnico Luis Zubeldía.

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Na derrota no último clássico contra o Flamengo, o camisa 11 não foi titular, mas foi o único que marcou gol do lado tricolor na partida. Já na vitória na Vila Belmiro contra o Santos, o venezuelano foi destaque, marcando um golaço e sendo uma peça fundamental na virada do time. Além de realizar uma assistência no último jogo do clube pela Conmebol Libertadores.

Com grande expectativa dos torcedores, Savarino entra em campo contra o Operário-PR no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A partida acontece na próxima quinta-feira (23), às 21h30 no Estádio Germano Krüger.