Vitinho destaca mudanças no Botafogo de Franclim Carvalho

O lateral faz uma relação entre a atual comissão técnica e a que esteve no comando em 2024 - Foto: Reprodução/Instagram

O lateral faz uma relação entre a atual comissão técnica e a que esteve no comando em 2024 - Foto: Reprodução/Instagram

Com a vitória de 1 a 0 contra a Chapecoense na última quarta-feira (21), o Botafogo vive o seu melhor momento na temporada, com invencibilidade de 7 jogos seguidos, sendo 3 vitórias e 2 empates sob o comando do técnico Franclim Carvalho. E o lateral Vitinho ressalta que o novo técnico teve um papel fundamental nesse resultado positivo, principalmente ao considerar o trabalho do técnico anterior, Martín Anselmi.

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Vitinho ainda destaca semelhanças entre o momento atual vivido pelo clube e a gestão técnica de Arthur Jorge em 2024, ano em que o Botafogo viveu um ano histórico e Franclim era auxiliar. E, ao relembrar o início difícil da temporada, o jogador criticou a postura e as táticas do ex-técnico Anselmi.

“O Franclim é um cara que cobra muito. Não quero falar sobre 2024, mas a cobrança que ele trouxe é a mesma. Podemos ver dentro de campo como nós estamos mais felizes e mais confiantes, a gente consegue trabalhar mais as jogadas e ter mais paciência. Acho que era isso o que faltava: um treinador que passa confiança pra gente”, disse o lateral em entrevista.

O jogador ainda finaliza dizendo que está feliz e com expectativas positivas para esse novo momento do Botafogo.

“Eu fico feliz pelo começo dele aqui no Botafogo. Ele está passando muita confiança. Acho que isso é o mais importante, e os resultados estão vindo, precisávamos disso. Quando ele chegou, nós estávamos em um momento mais ou menos, mas a página virou” completou Vitinho.