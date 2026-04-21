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Danilo recebe o prêmio de melhor jogador de março no Campeonato Brasileiro

O atleta ganhou o troféu da Betano, considerada a patrocinadora da competição

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 21 de abril de 2026 - 12:30
No total, Danilo tem três assistências em 18 partidas nesta temporada, onde foi titular 16 vezes
No total, Danilo tem três assistências em 18 partidas nesta temporada, onde foi titular 16 vezes -

O meio-campista do Botafogo, Danilo, foi eleito como o ‘Jogador do Mês’ de março, no Campeonato Brasileiro. O atleta, que está no auge da carreira, ganhou o troféu da Betano, considerada a patrocinadora da competição.

"Agradeço a Deus, aos meus amigos e à minha família. Aos meus companheiros de Botafogo também. Espero dar muitas alegrias para eles", reagiu Danilo.

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O jogador é o vice-artilheiro do campeonato, tendo o total de seis gols, sendo um a menos do centroavante do Grêmio, Carlos Vinícius.

No total, Danilo tem três assistências em 18 partidas nesta temporada, onde foi titular 16 vezes. Enquanto vive essa boa fase no clube, a expectativa é que ele seja convocado para a seleção brasileira na Copa do Mundo, entre os dias 11 de junho e 19 de junho.

Tags:

Betano Campeonato Brasileiro Danilo melhor jogador de março

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