Danilo recebe o prêmio de melhor jogador de março no Campeonato Brasileiro

No total, Danilo tem três assistências em 18 partidas nesta temporada, onde foi titular 16 vezes - Foto: Reprodução - Instagram

No total, Danilo tem três assistências em 18 partidas nesta temporada, onde foi titular 16 vezes - Foto: Reprodução - Instagram

O meio-campista do Botafogo, Danilo, foi eleito como o ‘Jogador do Mês’ de março, no Campeonato Brasileiro. O atleta, que está no auge da carreira, ganhou o troféu da Betano, considerada a patrocinadora da competição.

"Agradeço a Deus, aos meus amigos e à minha família. Aos meus companheiros de Botafogo também. Espero dar muitas alegrias para eles", reagiu Danilo.

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O jogador é o vice-artilheiro do campeonato, tendo o total de seis gols, sendo um a menos do centroavante do Grêmio, Carlos Vinícius.

No total, Danilo tem três assistências em 18 partidas nesta temporada, onde foi titular 16 vezes. Enquanto vive essa boa fase no clube, a expectativa é que ele seja convocado para a seleção brasileira na Copa do Mundo, entre os dias 11 de junho e 19 de junho.