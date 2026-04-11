Fluminense sofre ataques após aceitar adiamento de partida contra Flamengo

A alteração na data do clássico entre Fluminense e Flamengo, válido pelo Campeonato Brasileiro, provocou forte reação entre torcedores tricolores e também virou motivo de piadas de rivais nas redes sociais.

A partida, inicialmente marcada para sábado (11), foi remarcada para domingo (12) após solicitação do clube rubro-negro, que alegou problemas logísticos no retorno de uma viagem pela Libertadores. A diretoria do Fluminense aceitou o pedido, justificando que a mudança poderia ser benéfica para o planejamento físico da equipe, que teve uma longa viagem de volta da Venezuela.

Em nota oficial, o clube explicou que considerou o tempo de recuperação dos atletas e o calendário das próximas partidas. Segundo o comunicado, a delegação chegou ao Rio na manhã de quarta-feira e teria apenas dois dias de preparação antes do clássico, o que motivou a concordância com o adiamento.

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"Ao ponderar o tempo de descanso e o planejamento das próximas rodadas, o Fluminense concordou com o pedido, pois a delegação embarcou à 1h40 da madrugada na Venezuela e chegou ao Rio às 10h da manhã de quarta e teria dois dias de treino para o Fla-Flu", informou a nota.

"Com a alteração, o Fluminense terá três dias de preparação, e o próximo jogo, pela Copa Libertadores, ocorrerá no Rio de Janeiro na próxima quarta-feira", disse

NOTA OFICIAL



Em razão do atraso no voo do Flamengo, o Fluminense foi consultado sobre a mudança do jogo de sábado para domingo.



Ao ponderar o tempo de descanso e o planejamento das próximas rodadas, o Fluminense concordou com o pedido, pois a delegação embarcou à 1h40 da… pic.twitter.com/rTmUd8FOpv — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 10, 2026

Mesmo com as explicações técnicas, o Fluminense não se viu livre de críticas e memes na postagem feita no X. Os torcedores tricolores ficaram inconformados com a perda da vantagem física, pois o Flamengo entrou em campo na quarta e voltou para o Rio na noite de quinta. Dessa forma, os rubro-negros teriam somente um dia de treino, o que motivou o pedido de adiamento do jogo.

Os torcedores atacaram principalmente o presidente Mattheus Montenegro e o diretor-geral do clube, Márcio Bittencourt. As críticas que mais chamaram a atenção foram de que os dois seriam flamenguistas ou contratados por Luiz Eduardo Baptista, o Bap, mandatário do Flamengo. E ainda alegaram que o Fluminense seria fantoche do clube adversário.

Alguns torcedores disseram que realizaram o cancelamento do pedido de ingresso para as disputas contra o Flamengo e o Independiente Rivadavia, da Argentina, no Maracanã. Um terceiro grupo de tricolores se limitou a classificar a atitude como “absurda”, “lamentável”, “vergonha” e outras.