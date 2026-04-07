Prefeitura de Niterói fortalece ciclismo ao sediar etapa internacional de downhill no Parque da Cidade

Niterói vai receber o Continental Series Downhill (DHI), entre os dias 10 e 12 de abril, no Parque da Cidade, em São Francisco. Com patrocínio da Prefeitura de Niterói, por meio da Coordenadoria Niterói de Bicicleta, o campeonato integra o calendário oficial da Union Cycliste Internationale (UCI), principal entidade do ciclismo mundial, e coloca a cidade no circuito de uma das mais importantes etapas da modalidade na América Latina em 2026.

“Niterói tem uma tradição forte no ciclismo, seja na mobilidade, seja no esporte de bicicleta. O Parque da Cidade sempre foi um espaço importante para o downhill e para a formação de atletas. Receber uma etapa internacional desse porte reconhece essa história. O esporte ajuda a fortalecer a cultura da bicicleta, porque inspira, engaja e amplia o olhar das pessoas sobre o que a bike representa na cidade. É essa combinação entre esporte, lazer e mobilidade que sustenta uma política pública consistente, construída ao longo dos últimos anos sob a liderança do prefeito Rodrigo Neves”, afirmou o coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões.

A prova de Downhill Individual (DHI) é conhecida pela alta velocidade e elevado nível técnico, desafiando atletas em um percurso de descida com terreno acidentado. O trajeto inclui obstáculos naturais e artificiais, como jardins de pedras (rock gardens), saltos em rampas, gaps, drops e curvas técnicas, exigindo precisão, habilidade e controle dos competidores.

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Caio Vieira Werneck, destaque da elite do downhill, que conquistou em 2023 o Pan-Americano e o Campeonato Brasileiro na categoria Júnior, destaca a emoção de participar do evento.

"Estou muito feliz de ter essa competição no meu quintal, o Parque da Cidade. É uma oportunidade enorme e estou motivado para defender com garra o título dessa pista. Fiz meu nome na Júnior, sendo campeão Pan-Americano no Peru e brasileiro no sul do Brasil. Estou trabalhando para conquistar mais títulos na categoria elite. Essa prova no Parque da Cidade terá um significado muito importante na minha carreira como atleta profissional", celebrou Caio.

programação começa nesta sexta-feira (10), com treinos oficiais e reconhecimento de pista pelos atletas. No sábado (11), acontecem os treinos cronometrados e as classificatórias (seeding run), etapa que define a ordem de largada e o ranqueamento dos competidores para a final. No domingo (12), serão realizadas as descidas decisivas, seguidas pela cerimônia de premiação.

O evento reforça o posicionamento de Niterói como referência na promoção do esporte e na realização de competições de alto nível, além de incentivar o uso da bicicleta e o desenvolvimento do ciclismo na cidade e na região.