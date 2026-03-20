Fluminense encaminha saída de Santi Moreno para os Estados Unidos
Colombiano perdeu espaço no Tricolor e será reforço do Dallas FC
O Fluminense está por detalhes de acertar a saída do atacante Santiago Moreno. O jogador será reforço do Dallas FC, dos Estados Unidos. O colombiano retornará ao país que jogava antes de acertar com o Tricolor carioca.
O presidente do Flu, Mattheus Montenegro, revelou que a proposta é de empréstimo com opção de compra. Na última quarta-feira (18), o técnico Luis Zubeldía revelou em entrevista coletiva após a derrota para o Vasco que este foi o motivo para Santi não ter sido relacionado para o duelo.
"Santi Moreno tem uma proposta do exterior. Esta semana ele não concentrou porque existe essa possibilidade concreta da MLS. Até que não se resolva essa situação ele não será relacionado", declarou o treinador argentino, sem informar o clube interessado.
Santiago Moreno chegou ao Flu em agosto do ano passado, vindo justamente da Major League Soccer, a liga estadunidense. O atacante defendia o Portland Timbers e foi comprado por R$ 32 milhões. A janela de transferências da MLS está aberta até o dia 26 de março.
O colombiano chegou ao futebol brasileiro com uma expectativa alta, mas não conseguiu corresponder e pouco atuou. Ele disputou apenas 13 jogos, sendo cinco em 2025 e oito em 2026. Ele foi titular em apenas quatro oportunidades e não marcou nenhum gol.