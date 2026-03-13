Fluminense adota cautela para o retorno de Germán Cano

O atacante Germán Cano está próximo de retornar ao Fluminense. Agora, a decisão da volta do artilheiro depende da comissão técnica. O camisa 14 já foi liberado pelo departamento médico do clube desde o dia 19 de fevereiro e vem treinando com o restante do elenco.

Porém, Cano ainda não foi relacionado para nenhum jogo do Tricolor desde então. A comissão técnica adota cautela no momento, como aconteceu em 2024 e 2025. O foco é realizar um bom trabalho de recondicionamento físico para que o atacante siga bem durante todo o ano.

"Germán está voltando. Treinando bem. Fez uma semana muito boa e logo estará pronto. Estamos assegurando que ele tenha uma base de treinamento adequada e seguramente em pouco tempo estará disponível. O mais importante é ele ter uma base de treinamento porque a temporada é muito longa. Esse é o momento para ele acumular estímulos para que não sofra consequências negativas no resto da temporada. Está em um bom caminho e para nós é uma ótima notícia", explicou Zubeldía.

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Cano vem conciliando a rotina de treinos no gramado e na academia com um trabalho de manutenção com laser na fisioterapia no joelho operado. Curiosamente, o atacante atua há anos sem o ligamento cruzado anterior do joelho e, ainda assim, consegue jogar normalmente.

Zubeldía evitou estabelecer um prazo para o retorno do centroavante, mas a expectativa é que esteja disponível até o fim da sequência de jogos que o time tem no Rio de Janeiro, contra Athletico-PR, Vasco e Atlético-MG. O atacante não joga desde o dia 29 de outubro de 2025.