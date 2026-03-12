Remo e Fluminense definem equipes para o duelo pelo Brasileirão

Na chegada do Fluminense ao estado do Pará, o novo contratado Rodrigo Castillo foi um dos mais ovacionados pelos torcedores - Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense

O técnico Luis Zubeldía prepara o Fluminense com algumas mudanças em relação ao time que empatou com o Flamengo na final do Carioca 2026. Com a regularização de reforços e o controle de carga de alguns jogadores que estão desempenhando com maior regularidade, a tendência é que o treinador opte por alterações principalmente nas laterais. Além disso, Savarino é cotado para ser titular da equipe.

Veja a provável escalação:

Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e John Kennedy.

Por outro lado, o Remo terá uma estreia na beira do gramado. O técnico Léo Condé fará o primeiro jogo no comando do Leão após sua contratação. Assim como no Tricolor, o time Azulino terá mudanças na equipe. O técnico não terá o zagueiro Kayky e o volante Freitas, que são jogadores do Fluminense, já que possuem uma cláusula no contrato que os impendem de enfrentar os cariocas. Além disso, Léo Condé fará a estreia do novo zagueiro Duplexe Tchamba, que estava no Casa Pia, de Portugal.

Veja a provável escalação:

Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Duplexe Tchamba e Sávio; Picco, Patrick de Paula, Vitor Bueno; Yago Pikachu, Alef Manga e João Pedro.

O Fluminense ocupa a 6° posição com sete pontos conquistados, enquanto o Remo que ainda não venceu na competição está na 17° colocação com três pontos.