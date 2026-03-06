Fluminense acerta a contratação de Alisson

O Fluminense acertou a contratação do meia Alisson. O jogador de 32 anos, que estava no São Paulo, se apresentou nesta quinta-feira (05/03) no CT Carlos Castilho, onde realizou exames médicos.

O volante assinou contrato de empréstimo com opção de compra com o Tricolor até o fim da temporada; em caso de compra, o Fluminense terá que desembolar cerca de 2,5 milhões de euros (aproximadamente R$15 milhões de reais).

Alisson fez sua formação nas categorias de base e se profissionalizou no Cruzeiro, clube que defendeu entre 2007 e 2017. Pela equipe mineira, foi bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro. Depois de uma rápida passagem pelo Vasco, o meia se transferiu para o Grêmio, onde atuou entre 2018 e 2021 e conquistou a Recopa e quatro Gaúchos.

Em 2022, foi contratado pelo São Paulo e foi peça importante nos títulos da Copa do Brasil e da Supercopa. O jogador tem passagem pela Seleção Brasileira Sub-20 e foi campeão do Torneio Internacional de Toulon de 2014.

“As expectativas são as melhores possíveis. Venho muito motivado, muito feliz. É um privilégio poder trabalhar novamente com um treinador que foi muito especial para mim”, afirmou.