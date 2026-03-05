Conselho do Flamengo aprova patrocínio da Ademicon por R$ 42 milhões até 2029

Pelos termos aprovados, o contrato terá duração de três anos, entre abril de 2026 e março de 2029 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Conselho Deliberativo do Clube de Regatas do Flamengo aprovou, na noite desta quinta-feira (5), o contrato de patrocínio com a empresa de consórcios Ademicon para estampar sua marca no uniforme da equipe profissional masculina. O acordo recebeu 359 votos favoráveis, 75 contrários e 10 abstenções durante a reunião realizada na sede da Gávea, no Rio de Janeiro. As informações são da ESPN.

Pelos termos aprovados, o contrato terá duração de três anos, entre abril de 2026 e março de 2029, com valor total de R$ 42 milhões, cerca de R$ 14 milhões por temporada.

A marca da Ademicon será exibida na barra frontal inferior das camisas de jogo, treino e aquecimento do time masculino, além de aparecer em outras propriedades de comunicação do departamento de futebol.

A parceria faz parte da estratégia da diretoria rubro-negra de ampliar as receitas comerciais ligadas ao uniforme. Nos últimos anos, o Flamengo consolidou um dos kits mais valorizados do futebol brasileiro, reunindo acordos com empresas de diferentes setores e elevando significativamente a arrecadação com patrocínios.

Além do contrato com a Ademicon, o clube também negocia outras propriedades comerciais do uniforme para a temporada 2026. Um dos acordos em análise envolve a montadora chinesa GAC Motor Brasil, cuja marca pode ocupar espaço no calção e em uniformes de treino do time profissional.

Com a aprovação do conselho, o novo patrocínio passa a valer oficialmente a partir do segundo trimestre da temporada.