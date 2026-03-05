Nonato se recupera de lesão e vira opção do Fluminense para final do Carioca contra o Flamengo
Volante volta aos treinos após nove dias afastado e será avaliado pela comissão técnica antes do clássico decisivo no Maracanã
O volante Nonato voltou a treinar com o elenco do Fluminense e se tornou opção para a final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. A decisão está marcada para domingo (9), às 18h, no Maracanã.
O jogador foi liberado pelo departamento médico nesta quinta-feira (5) e participou normalmente das atividades com o restante do grupo. A comissão técnica comandada por Luis Zubeldía pretende avaliar o volante nas próximas três sessões de treinamento antes de definir se ele será relacionado para o clássico decisivo.
Inicialmente, a previsão era de que Nonato ficasse afastado por cerca de três semanas por conta de uma lesão muscular. No entanto, o meio-campista apresentou evolução mais rápida do que o esperado e retornou aos treinos apenas nove dias após a confirmação do problema físico.
A lesão ocorreu durante a primeira partida da semifinal do Estadual contra o Vasco, quando o volante entrou no segundo tempo e sentiu dores. Desde então, ele desfalcou o time em duas partidas: o confronto contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e o jogo de volta da semifinal do Carioca.
Na atual temporada, o camisa 16 disputou seis partidas e marcou um gol na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio pelo Brasileirão.