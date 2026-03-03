Fluminense anuncia oficialmente as contratações de Castillo e Millán

Atacante já chega com prestígio por ter sido algoz do rival Flamengo na Recopa Sulamericana - Foto: Marcelo Gonçalves e Lucas Merçon/FFC

O Fluminense anunciou nesta terça-feira (3), de forma oficial, as contratações do zagueiro colombiano Jullián Millán e do atacante argentino Rodrigo Castillo. Os atletas foram adquiridos de forma definitiva e chegam do Nacional (URU) e Lanús (ARG), respectivamente.

O zagueiro, que vestirá a camisa número 29, assinou contrato até dezembro de 2029 e falou sobre a sensação de chegar ao Tricolor.

Zagueiro colombiano se destacou e está cotado para ir para Copa do Mundo 2026 | Foto: Marcelo Gonçalves e Lucas Merçon/FFC

“É uma sensação linda, estou muito feliz de poder chegar a este enorme clube. Sei que é uma responsabilidade grande vestir essa camisa e espero atender às expectativas e atingir todos os objetivos traçados”, disse o jogador.

Já o atacante, que tem nome de um dos maiores ídolos da história do Fluminense, o goleiro Castilho, assinou contrato até o final de 2030. Novo dono da camisa 19, ele também falou sobre sua chegada.

“Estou muito orgulhoso de conseguir chegar a um clube tão grande. Estou com muita expectativa para o que está por vir e muito feliz de estar aqui”, disse o jogador.

Ambos estão fora da final do Campeonato Carioca, no domingo, já que as inscrições já foram encerradas. No entanto, estarão aptos a estrear na próxima partida do Campeonato Brasileiro, no dia 12, contra o Remo, no Pará.