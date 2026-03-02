Renato Gaúcho rejeita proposta de comandar o Vasco

O treinador Renato Portaluppi, conhecido como Renato Gaúcho, recusou uma proposta de se tornar o treinador do Vasco, nesta segunda-feira (2). O técnico achou os valores baixos e ligou para a diretoria do clube informando que não iria aceitar.

A estafe de Renato chegou a fazer uma contraposta, mas não chegaram em um consenso, visto que a diretoria vascaína considerou a pedida muito alta. A conversa entre clube e treinador acontece desde a última semana, onde os dirigentes do clube entraram em contato para a abrir as negociações, onde Renato viu com bons olhos a ideia de treinar o time carioca.

O Vasco está sob comando do interino, Bruno Lazaroni, desde a demissão de Fernando Diniz após a derrota para o Fluminense no primeiro jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. O clube se encontra no pior começo de temporada na história do brasileirão de pontos corridos com apenas um ponto em 12 disputados, igualando as campanhas de 2019 e 2004.

Para sair da situação o clube já sinalizou interesse em Artur Jorge e Marcelo Gallardo, porém não houve acerto, apesar da urgência de achar um novo treinador. Com as duas negativas, o clube apostou as fichas na contratação de Renato, que era o favorito para assumir o cargo.