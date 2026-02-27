Flamengo sofre virada na prorrogação e é vice da Recopa no Maracanã
Rubro-Negro venceu no tempo normal, mas sofreu dois gols nos momentos finais da prorrogação e acabou derrotado
O Flamengo perdeu a final da Recopa Sul-Americana, na noite desta quinta-feira (26), no Maracanã. No tempo normal, o Rubro-Negro conseguiu o resultado para levar a partida para prorrogação, mas acabou sofrendo a virada nos minutos finais do tempo extra.
O primeiro susto para torcida Rubro-Negra aconteceu aos 29 minutos do primeiro tempo quando Castillo aproveitou bobeira de Rossi e Ayrton Lucas e marcou, quase do meio campo, o gol do Lanús.
Oito minutos depois, o Flamengo teve pênalti a favor e conseguiu o empate. Criando poucas chances de gol, o time carioca precisou de outra penalidade, esta muito polêmica, para chegar a virada aos 40 minutos da etapa final regulamentar.
O resultado de 2 a 1 para o Flamengo levou a decisão para prorrogação, visto que o primeiro jogo terminou 1 a 0 para o Lanús.
Precisando de apenas um gol para evitar as penalidades e levantar a taça, o Flamengo foi para cima, mas esbarrava na falta de inspiração de seus jogadores.
No fim da partida, o castigo e o susto fatal aos flamenguistas. Faltando dois minutos para o fim do jogo, Canale colocou o Lanús em vantagem. E já nos acréscimo, Aquino virou o jogo e deu números finais ao confronto, dando o titulo a equipe Argentina.
Depois de uma temporada onde ganhou quase todos os títulos que disputou, em 2026 o Fla perdeu as duas finais que participou: a Recopa para o Lanús e a Supercopa do Brasil para o Corinthians.