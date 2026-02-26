Lezcano deixa o Fluminense e acerta empréstimo com o Olimpia

Jogador era uma aposta da diretoria Tricolor, mas teve poucas chances e acabou não rendendo o esperado - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O Fluminense finalmente resolveu a situação de Rúben Lezcano. Depois de uma indecisão sobre o futuro do jogador, o clube acertou o empréstimo do meia de 22 anos para o Olimpia. O atleta viaja para fazer exames e, se for aprovado, fica no Paraguai até o fim de 2026, com opção de compra. O anúncio saiu pouco depois de a negociação vir a público.

Lezcano tinha propostas do Brasil, incluindo uma do Fortaleza, mas preferiu voltar ao país natal. A ideia é ganhar mais espaço e aumentar as chances de disputar a Copa do Mundo. Mesmo fora da Libertadores e atualmente na Copa Sul-Americana, o Olimpia venceu a concorrência de rivais tradicionais como Libertad e Cerro Porteño.

No Flu, o meia fez 13 jogos, mas teve pouco espaço. Em 2025, o clube passou por três comissões técnicas e encarou um calendário apertado, o que dificultou a sequência. Nesta temporada, as atuações não empolgaram e ele acabou ficando atrás na disputa por posição.

Lezcano foi contratado em fevereiro do ano passado junto ao Libertad por cerca de R$ 29,2 milhões. A aposta era que ele brigasse por vaga com Lima e Paulo Henrique Ganso, que na época se recuperava de uma miocardite.