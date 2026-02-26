Taça da Copa do Mundo 2026 aterrissa em solo brasileiro

A visita é feita através da campanha da Coca-Cola, reforçando uma parceria de décadas com a FIFA - Foto: Divulgação

A taça original da Copa do Mundo finalmente voltou a tocar solo brasileiro. A visita é feita através da campanha da Coca-Cola, reforçando uma parceria de décadas com a FIFA. O objetivo é que os fãs tenham a oportunidade de se conectarem com a história do especial, especialmente agora, com a Copa de 2026 se aproximando.

Percorrendo o mundo e visitando os 30 países membros da FIFA a taça aterrissou no único pentacampeão mundial. No Brasil, a Coca Cola assumiu o comando e transformou a passagem em uma série de eventos. Em São Paulo, o ex-jogador Denílson, campeão mundial em 2002, foi o anfitrião.

Já no Rio de Janeiro, Bebeto, herói da seleção de 1994, exibiu a taça. Na tarde do dia (26), ela vai passar pela capital federal e será apresentada pelo presidente Lula, no Palácio do Planalto. Depois do Brasil a taça segue sua rota e vai para o México, onde permanecerá até 22 de março.