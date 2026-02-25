Fluminense encara o Palmeiras e reencontra Árias pela primeira vez

Serna é artilheiro do fluminense em 2026, com cinco gols - Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense

O Fluminense encara o Palmeiras nesta quarta-feira (25), na Arena Barueri, em São Paulo. As duas equipes chegam embaladas e brigando na parte de cima da tabela. O vencedor pode fechar a rodada na liderança da competição.

O jogo marca o reencontro do Flu com o atacante colombiano Jhon Arias, agora vestindo verde. Depois de anos defendendo o time carioca e virando xodó da arquibancada, Arias trocou de lado e acertou com o Palmeiras. A negociação não foi das mais tranquilas e ainda gerou certa mágoa entre torcedores, que esperavam vê-lo novamente com a camisa tricolor caso voltasse ao Brasil.

Desde que chegou ao Verdão, Arias ainda busca seu espaço e tenta ganhar ritmo. O atacante deve ser opção no banco.

Luis Zubeldia deve escalar o Fluminense com alguns jogadores considerados reservas, pensando também na partida de domingo, contra o Vasco. O time deve ser o seguinte: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Arana; Bernal, Martinelli e Acosta; Serna, Savarino e Ganso.

Pelo lado paulista, Abel Ferreira deve escalar força máximo. A equipe deve ser: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

A arbitragem é do mineiro, Felipe Fernandes de Lima e VAR de Rafael Traci, de Santa Catarina.