Com cobranças da torcida, Flamengo vence Madureira por 3 a 0 pela semifinal do Carioca

O Flamengo venceu o Madureira por 3 a 0 na partida de ida do Campeonato Carioca no domingo (22), garantindo uma boa vantagem para a classificação. Os gols rubro negros foram marcados por De la Cruz, Arrascaeta e Luiz Araújo.

Apesar do placar com goleada, o jogo foi marcado por um público baixo para os padrões flamenguistas (22.730 torcedores), mas com muita força nas cobranças desde antes da bola rolar. A torcida ecoou no Maracanã com gritos de "time sem vergonha" e vaias durante o decorrer do jogo e no intervalo.

O jogo começou com ampla superioridade do Flamengo, como esperado, somado à uma escalação alternativa comparada aos últimos confrontos. Apesar da pressão, a equipe teve dificuldades de abrir o placar, com méritos a duas grandes defesas do goleiro Neguete, do Madureira. A primeira etapa acabou sem gols, e a atuação abaixo somada ao momento da equipe, a arquibancada inflamou com vaias e cobranças à equipe.

No segundo tempo, o ritmo aumentou e aos 8' De la Cruz pegou de primeira na entrada da área e abriu o placar, quebrando um jejum de 10 meses sem marcar pela equipe. 10 minutos depois, Samuel Lino sofre uma entrada por trás, pênalti marcado. Quem converteu a cobrança foi Arrascaeta, para marcar o seu 100º gol com a camisa do Flamengo, entrando em uma seleta lista ao lado de Adílio e Zico, os únicos a terem 100 gols e assistências pelo clube.

Arrascaeta chegou a marca de 100 gols com a camisa do Flamengo | Foto: Adriano Fontes / Flamengo

O último gol aconteceu nos minutos finais, em contra ataque, Samuel Lino cruza para Luiz Araújo fechar o placar e botar o pé na final da competição.

O próximo confronto do Flamengo é a decisão da Recopa, contra o Lanús, no Maracanã. O jogo será na quinta-feira (26), ás 21:30.