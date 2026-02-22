Vasco demite Fernando Diniz após derrota para o Fluminense

O Vasco anunciou, na noite deste domingo (22), a demissão do técnico Fernando Diniz após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. A decisão foi comunicada pelo presidente Pedrinho logo após a partida, no Estádio Nilton Santos.

Com a saída de Diniz, o auxiliar Bruno Lazaroni assume o comando da equipe de forma interina para a sequência da temporada.

Além do treinador, também deixam o clube os auxiliares Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari, assim como o preparador físico Wagner Bertelli. A diretoria informou que, neste momento, ainda não definiu o perfil do próximo técnico que será buscado no mercado.

Em nota oficial, o Vasco confirmou o desligamento e agradeceu aos profissionais pelos serviços prestados:

“O Vasco da Gama informa que Fernando Diniz não é mais o técnico da equipe.

Junto com ele, os auxiliares Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari, e o preparador físico Wagner Bertelli também deixam o clube.

O Vasco agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sorte na continuidade de suas carreiras.

Bruno Lazaroni assume a equipe interinamente.”

A demissão ocorre em meio à pressão por resultados e ao desempenho irregular do time na temporada, tanto no Campeonato Carioca quanto no início do Campeonato Brasileiro.

O Cruzmaltino, sob o comando de Diniz, venceu apenas 17 vezes em 54 jogos; de resto, foram 15 empates e 22 derrotas. O grande destaque do técnico foi a campanha na Copa do Brasil de 2025, quando chegou até a final, mas foi derrotado pelo Corinthians de Dorival Júnior.

