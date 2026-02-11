Fluminense e Botafogo se preparam para clássico na terceira rodada do Brasileirão

Visando o clássico Vovô, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Botafogo, encerraram suas preparações nessa quarta-feira (11). O duelo entre os rivais acontece nesta quinta (12), às 19h30 (horário de Brasília), no Maracanã.

Do lado Tricolor, Zubeldía testou um time diferente nas atividades. O argentino deve levar a campo uma trinca no meio de campo com Bernal, Martinelli e Lucho Acosta. Nonato sofreu uma lesão no empate com o Bahia. Já Hércules voltou a ser relacionado no último fim de semana depois de ter se recuperado de uma lesão sofrida no final de 2025. Como ainda está em processo de ganhar ritmo de jogo, não tem condições de atuar 90 minutos.

Provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Lucho Acosta; Serna (Savarino), Canobbio e John Kennedy.

Já o Glorioso terá o desfalque de Bastos e Mateo Ponte. Ythallo, por sua vez, pode ter a primeira chance como titular no time de Martín Anselmi. O zagueiro, vindo do time B do Toronto FC, foi apresentado pelo Botafogo na terça-feira (10). O clube também segue sem poder contar com Santi Rodríguez, com lesão no joelho direito; Marçal, com lesão no joelho direito; e Chris Ramos, que se recupera de dores na lombar. O zagueiro Kaio Pantaleão tem retorno previsto apenas para o segundo semestre de 2026.

Provável escalação do Botafogo: Neto; Ythallo, Newton e Barboza; Vitinho, Allan, Danilo e Telles; Artur (Villalba), Montoro e Arthur Cabral.

