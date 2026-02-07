Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Fluminense negocia empréstimo de Lima para o futebol mexicano

Negociações entre o tricolor e o América-MEX estão avançadas

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 07 de fevereiro de 2026 - 10:43
O Fluminense tem negociações avançadas com o América-MEX pelo empréstimo do meia Lima. Uma reunião entre os clubes nesse sábado (7) deve definir o futuro do atleta.

O modelo da negociação será um empréstimo até o fim de 2026 com opção de compra. O jogador tem vínculo com o Fluminense até o fim de 2027.

Lima foi contratado em 2023, vindo do Ceará, para dar mais alternativas ao time de Fernando Diniz e se tornou uma peça versátil, atuando como volante, meia, ponta e até zagueiro em algumas ocasiões. 

No Fluminense, Lima conquistou o Campeonato Carioca, Conmebol Libertadores e a Recopa Sul-Americana. Foram 168 partidas pelo clube com 16 gols marcados e 10 assistências.

