Everaldo negocia com Al Dhafra, dos Emirados Árabes, e pode deixar o Fluminense

Everaldo está de saída do Fluminense. Antes de negociar com o Al Dhafra, dos Emirados, o jogador recebeu duas propostas do futebol da Arábia Saudita, clubes como o Dhamk e Al-Hazm. Apesar dos valores apresentados, a possibilidade de atuar no país foi descartada, principalmente por questões ligadas à qualidade de vida.

Posteriormente, surgiu o interesse do Al Dhafra, dos Emirados Árabes. O clube despertou maior interesse de Everaldo, especialmente pela chance de morar em Abu Dhabi e pelo projeto esportivo aliado a uma boa proposta financeira. O modelo da negociação será em definitivo. O camisa nove negociou com o Athlético-PR nesta janela, mas sem sucesso.

O atleta chegou ao Tricolor das Laranjeiras em 2025, vindo do Bahia, em uma operação que custou cerca de 700 mil euros (aproximadamente R$ 4,2 milhões) na cotação da época.

No Fluminense, Everaldo atuou em 62 partidas, balançou as redes em nove oportunidades e deu três assistências.