Luis Zubeldía encerra licença médica e volta aos trabalhos no Fluminense

O técnico Luis Zubeldía encerrou o período de licença médica e está volta aos trabalhos no Fluminense. O comandante esteve nesta sexta (23) no CT Carlos Castilho para acompanhar a atividade. O treinador passou por uma angioplastia no último dia 10 e precisou ficar em repouso desde então.

O argentino precisou passar por uma bateria de exames e consultas para que pudesse retornar. Agora, ele já está apto a treinar o grupo tricolor. O retorno aos jogos, porém, vai precisar esperar um pouco mais. Ele está liberado apenas para o duelo contra o Grêmio, na próxima quarta (28).

De acordo com o Fluminense, no jogo contra o Flamengo, o auxiliar Maxi Cuberas é quem estará no banco de reservas. Cuberas foi quem substituiu o técnico principal nessas duas semanas e comandou as primeiras três partidas da temporada.

O retorno de Zubeldía ao trabalho está dentro do previsto inicialmente pelo clube. Neste sábado (24), completaria duas semanas desde o procedimento de angioplastia com colocação de stent. Zubeldía se reapresentou junto com o Grupo 1, que iniciou o Carioca, antes até que o Grupo 2, com atletas considerados titulares, que só retornaram uma semana depois.