Cano sofre lesão no joelho e passa por cirurgia; retorno é previsto em 45 dias

Cano não entra em campo desde 29 de outubro, quando atuou na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, no Maracanã, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O atacante Germán Cano desfalcará o Fluminense no início de 2026. O jogador sofreu uma lesão no menisco do joelho direito durante um treino no CT Carlos Castilho e será submetido a cirurgia no próximo sábado. O prazo de recuperação informado pelo clube é de 45 dias.

Cano não entra em campo desde 29 de outubro, quando atuou na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, no Maracanã, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, o atacante vinha se recuperando de uma entorse no joelho direito. Apesar de liberado para a semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, não foi utilizado.

O Fluminense não comentou oficialmente o caso. Pessoas próximas ao atleta afirmam que a lesão “não é tão grave”, mas confirmam o problema no joelho.

Mesmo com desempenho abaixo do esperado em 2025, Cano terminou a temporada como artilheiro do clube, com 20 gols. Ele, no entanto, registrou sua pior média de finalizações certas desde a chegada ao Fluminense: 0,9 por partida.