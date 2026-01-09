Vitão é apresentado no Flamengo e se emociona ao falar da carreira

O zagueiro Vitão foi apresentado como o primeiro reforço do Flamengo para a temporada 2026 nesta sexta-feira (09), no Ninho do Urubu. Aos 25 anos, o defensor se emocionou ao lembrar sua trajetória.

Ele também tratou o o clube como o maior do Brasil: "Eu saí do interior do Paraná, bem improvável sair de lá e conquistar o que estou conquistando. Fico muito feliz de sair do interior, rodar o mundo e hoje estar vestindo a camisa do maior clube do Brasil e um dos maiores do mundo. Eu falo porque meu pai está aqui. Ele trabalhava por conta, sabe tudo que a gente passou. Sou muito grato, nunca vou esquecer. Deixar um abraço para todo o pessoal de Jacarezinho, e aos jovens. Nunca desistam dos sonhos, se apeguem em Deus porque tudo é possível", enfatizou.

"Nervosismo é normal, ainda mais quando você está sendo apresentado pelo Flamengo. Mas ao mesmo tempo que vem o nervosismo, para mim é uma honra porque estou realizando não só o meu sonho, mas o sonho de toda a minha família. E o sonho, acho que se não 100%, 95%, de todos os jogadores. Qual jogador não sonha jogar pelo Flamengo? Nervosismo tem, normal, tento levar isso com muita tranquilidade. Espero contribuir da melhor maneira possível", completou o novo camisa 44 do Rubro-Negro.

Leia também:

Lula veta projeto que reduz penas de condenados por tentativa de golpe de Estado

Rua no Centro de Niterói ganha novo sentido e mudança no acesso

Vitão foi apresentado pelo diretor de futebol do Flamengo, José Boto. O dirigente encheu a bola do novo reforço. Boto recordou uma partida do zagueiro contra a Inter de Milão, da Itália, em que o defensor parou o atacante belga Lukaku.

"Era sem dúvida um dos melhores zagueiros do Brasileirão e vem para qualificar o elenco para que nós não tenhamos a dificuldade que tivemos no ano passado só com três zagueiros. Sei que ele vai ser muito feliz aqui, conheço bem o potencial dele. Não vai ser fácil para ele porque a concorrência é muito grande, mas ele está preparado para isso. Lembrar que com 18, 19 anos já jogava a Champions League e colocou o Lukaku no bolso."