Fluminense informa que Zubeldía passará por procedimento no coração

Na manhã desta sexta-feira (09), o Fluminense informou que o técnico Luis Zubeldía precisará passar por um procedimento cardiovascular neste sábado (10). Os motivos da intervenção não foram revelados.

Caso haja necessidade de um tratamento após o procedimento, Zubeldía terá que ficar de repouso por cerca de sete dias. Caso contrário, o argentino já retornará aos trabalhos na próxima segunda-feira (12).

Veja a nota oficial do Tricolor:

"O técnico Luis Zubeldía será submetido a um procedimento cardiovascular neste sábado (10/01). Caso seja identificada a necessidade de tratamento após a intervenção, ele deverá ficar de repouso por sete dias. Se não houver decisão médica nesse sentido, ele voltará ao comando dos treinos já na segunda-feira (12/01)."

Zubeldía está comandando os treinos de pré-temporada do Flu desde o dia 2 de janeiro. Na última quinta (08), ele recebeu os atletas que estiveram na disputa da semifinal da Copa do Brasil, em dezembro.

O Fluminense estreia na temporada contra o Madureira, na próxima quarta (14), pelo Campeonato Carioca. O time deve ser composto por jovens, jogadores pouco utilizados ao longo de 2025 e os reforços Guilherme Arana e Jemmes.