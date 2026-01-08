Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Fluminense vence o Brasiliense, mantém 100% e fica perto da classificação na Copinha

Com gol decisivo do colombiano Palacios, Tricolor supera noite de pressão, soma seis pontos e encaminha vaga na segunda fase

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 08 de janeiro de 2026 - 19:14
Primeiro estrangeiro a defender o Flu na Copinha, Palacios marcou o gol da vitória
O Fluminense segue firme na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta quinta-feira (8), o Tricolor venceu o Brasiliense por 1 a 0, pela segunda rodada da competição, chegou aos seis pontos e ficou muito próximo de garantir a classificação para a segunda fase. O gol da partida foi marcado pelo colombiano Palacios, que mais uma vez decidiu para a equipe carioca.

Depois da estreia com vitória sobre o Água Santa, o Fluminense entrou em campo com a chance de encaminhar a vaga, mas encontrou um adversário mais duro do que o esperado. O Brasiliense começou melhor e levou perigo logo no primeiro tempo, acertando o travessão duas vezes com João Victor, em lances que assustaram a defesa tricolor.

Mesmo com dificuldades para criar no ataque, o Flu mostrou eficiência. Em sua melhor oportunidade na etapa inicial, Isack Gabriel lançou Palacios, que demonstrou frieza ao tocar na saída do goleiro e marcar o único gol do jogo.

O segundo tempo foi marcado por queda no ritmo e maior controle do Fluminense, que soube administrar a vantagem e esfriar a partida. Nos minutos finais, porém, o Brasiliense se lançou ao ataque em busca do empate, empilhou escanteios e quase conseguiu o gol, não fosse a grande defesa do goleiro Gustavo Félix, decisivo para segurar o resultado.

Com a vitória, o Fluminense chega a seis pontos e fica virtualmente classificado. Em caso de empate entre Sfera e Água Santa, o Tricolor garante a vaga antecipadamente. Se o Sfera vencer, a equipe carioca dependerá apenas de um empate na última rodada para confirmar a classificação.

