Remo fecha com atacante do Flamengo e meia do Botafogo

O Clube do Remo anunciou, nesta quarta-feira (7), a contratação de dois reforços com forte ligação ao futebol carioca. O atacante Carlinhos, de 28 anos, chega ao time paraense por empréstimo do Flamengo, enquanto o volante Patrick de Paula, de 26, foi cedido pelo Botafogo. As contratações fazem parte do planejamento do Leão Azul para a temporada de 2026.

Carlinhos, natural de Jaú, no interior de São Paulo, já está integrado ao elenco azulino e participa da pré-temporada no Centro de Treinamento do Retrô, em Pernambuco. Em 2025, o atacante atuou pelo Vitória, também por empréstimo, onde disputou 23 partidas e marcou quatro gols. Revelado fora do eixo Rio-São Paulo, o jogador ganhou projeção nacional ao passar por diversos clubes e, mais recentemente, ao vestir a camisa do Flamengo, o que ampliou sua visibilidade no cenário carioca.

Leia também

➣ Vitão chega ao Rio na quinta-feira (07) para reforçar o Flamengo

➣ Após dificuldade de deixar a Venezuela, Savarino se reapresenta ao Botafogo

Ao longo da carreira, Carlinhos acumulou passagens por equipes como Corinthians, Grêmio Novorizontino, Vila Nova, São Caetano, Santo André, Audax Rio, Juventus-SP, Camboriú e Nova Iguaçu, além do próprio Flamengo. Empolgado com o novo desafio, o atacante destacou o peso da camisa azulina. “Estou muito feliz em vestir a camisa do Rei da Amazônia em 2026. Chego para ajudar a conquistar os objetivos na temporada e, se Deus quiser, vamos fazer história neste clube”, afirmou.

Minutos após anunciar Carlinhos, o Remo confirmou a chegada do volante Patrick de Paula, jogador revelado pelo Palmeiras e que ganhou destaque nacional após ser contratado pelo Botafogo em 2022, em uma das primeiras grandes aquisições da era SAF do clube carioca. O atleta estava atuando pelo Estoril Praia, de Portugal, emprestado pelo Glorioso, e agora retorna ao futebol brasileiro para defender o time paraense.

Carioca, Patrick de Paula já treina com o elenco no CT do Retrô e ressaltou a motivação para defender o Remo. “É um clube de tradição, com uma torcida apaixonada. Venho comprometido e pronto para trabalhar forte para ajudar a equipe dentro de campo”, declarou. Na última temporada europeia, o volante disputou nove partidas e marcou um gol pela equipe portuguesa.

Contratado pelo Botafogo por 6 milhões de euros em 2022, Patrick conviveu com lesões e disputou 58 jogos pelo clube do Rio de Janeiro, conquistando a Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2024. Antes disso, viveu o melhor momento da carreira no Palmeiras, onde atuou em 101 partidas como profissional e conquistou duas Libertadores e uma Copa do Brasil.

Com os reforços vindos de Flamengo e Botafogo, o Remo aposta na experiência de jogadores com passagem por grandes clubes cariocas para fortalecer o elenco e buscar protagonismo nas competições da temporada.