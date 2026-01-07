Vitão chega ao Rio na quinta-feira (07) para reforçar o Flamengo

O Flamengo está próximo de receber o reforço do zagueiro Vitão. Ele chega ao Rio de Janeiro definitivamente na quinta (07) e será apresentado no dia seguinte no Ninho do Urubu. Ele aproveitou as férias para fazer treinos e manter a forma física.

Vitão passou as férias ao lado da família em Maragogi, Alagoas. Foi de lá, inclusive, que ele saiu no dia 30 de dezembro para viajar ao Rio de Janeiro e realizar os exames médicos antes de assinar com a equipe carioca.

Nos últimos dias, o jogador foi para Jacarezinho, no Paraná, sua cidade natal, onde fez treinamentos com um personal já visando a próxima temporada. Ao contrário dos novos companheiros, ele teve um mês completo de descanso.

No Rubro-Negro, Vitão terá forte concorrência. O jogador é versátil e capaz de atuar nos dois lados da zaga. Ele disputará posição na defesa do Fla com Léo Pereira, Léo Ortiz e Danilo, além de Iago e João Victor, atletas da base.

Vitão terá o primeiro contato com os companheiros somente na segunda-feira (11). O elenco completo se apresenta no Ninho para iniciar a pré-temporada e definir qual será a data da estreia. A expectativa é que aconteça no clássico com o Vasco, dia 21.