John Kennedy antecipa reapresentação e já treina no Fluminense

O atacante John Kennedy reduziu o tempo de férias e antecipou sua reapresentação ao Fluminense. Ele já treinou no CT Carlos Castilho nesta segunda-feira (05). O retorno dele e dos demais jogadores do elenco estava previsto para o dia 8.

O elenco tricolor ficou dividido em dois grupos. O primeiro começou as atividades no último dia 2 e conta com jovens da base e atletas do time principal que tiveram pouca minutagem ao longo de 2025. O segundo grupo, com os que mais atuaram, retorna em três dias.

Leia também:

Acusado de tráfico de drogas é preso no Rio a partir de informações chegadas ao Disque Denúncia/RJ

Acidente com cinco veículos provoca lentidão na BR-101, em São Gonçalo

John Kennedy estaria neste segundo grupo, mas pediu para antecipar o retorno. O camisa 99 busca espaço no elenco e terminou 2025 como reserva do centroavante Everaldo. Ele e seu estafe enxergam no início da temporada, especialmente na disputa do Campeonato Carioca, uma oportunidade para ganhar minutos.

Recentemente, JK renovou o contrato e agora trabalha para recuperar espaço e também confiança da torcida. Caso possa atuar nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, ele disputará posição com Lelê e com o jovem Keven Samuel.