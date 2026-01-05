Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4177 | Euro R$ 6,3409
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

John Kennedy antecipa reapresentação e já treina no Fluminense

Atacante volta aos treinos três dias antes dos principais jogadores do elenco tricolor

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 05 de janeiro de 2026 - 19:22
John Kennedy volta aos treinos no Flu antes do previsto
John Kennedy volta aos treinos no Flu antes do previsto -

O atacante John Kennedy reduziu o tempo de férias e antecipou sua reapresentação ao Fluminense. Ele já treinou no CT Carlos Castilho nesta segunda-feira (05). O retorno dele e dos demais jogadores do elenco estava previsto para o dia 8.

O elenco tricolor ficou dividido em dois grupos. O primeiro começou as atividades no último dia 2 e conta com jovens da base e atletas do time principal que tiveram pouca minutagem ao longo de 2025. O segundo grupo, com os que mais atuaram, retorna em três dias.

Leia também:

Acusado de tráfico de drogas é preso no Rio a partir de informações chegadas ao Disque Denúncia/RJ

Acidente com cinco veículos provoca lentidão na BR-101, em São Gonçalo

John Kennedy estaria neste segundo grupo, mas pediu para antecipar o retorno. O camisa 99 busca espaço no elenco e terminou 2025 como reserva do centroavante Everaldo. Ele e seu estafe enxergam no início da temporada, especialmente na disputa do Campeonato Carioca, uma oportunidade para ganhar minutos.

Recentemente, JK renovou o contrato e agora trabalha para recuperar espaço e também confiança da torcida. Caso possa atuar nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, ele disputará posição com Lelê e com o jovem Keven Samuel.

Tags:

Fluminense

Matérias Relacionadas