Contratado por 14 milhões, Terans volta ao Fluminense após empréstimo ao Peñarol com lesão no tendão de aquiles
Clubes ainda debatem indenização pelo tratamento que deve ser feito por médicos do Tricolor
Mais um imbróglio herdado da administração Mário Bitencourt e Paulo Angioni terá que ser administrado pelo novo presidente Matheus Montenegro. É que o vínculo de empréstimo do meia David Terans, ao Peñarol, do Uruguai, se encerrou no fim de 2025, e ele está sendo devolvido ao Tricolor com uma grave lesão no tendão de aquiles, e não tem previsão de retorno aos gramados. A contusão ocorreu em outubro do ano passado, enquanto Terans atuava pelo clube uruguaio.
A negociação entre o Fluminense e o Penarol sobre quem vai arcar com os custos do atleta enquanto ele se recupera são mantidos em segredo nos bastidores das Laranjeiras, para não irritar ainda mais a torcida por conta de várias trapalhadas desse tipo durante a administração Mário Bitencourt.
Devido a lesão do atleta, a possibilidade de tratamentos regenerativos, segue em discussão, justamente para evitar riscos maiores no futuro. Caso não ocorra uma evolução da recuperação do jogador, não está descartada alternativa uma intervenção cirúrgica, o que, neste momento, não está em pauta. O caso segue sendo tratado com cautela dentro do clube, que opta por aguardar novas etapas antes de tomar qualquer decisão definitiva.
Internamente, a avaliação é de que o jogador apresentou melhora no quadro clínico, já que segundo os últimos exames de imagem, o tendão de Terans ainda apresenta sinais de comprometimento. O entendimento do Fluminense é de que o Peñarol agiu errado na forma de conduzir a lesão do jogador e devolvê-lo lesionado.
Pela legislação esportiva, o clube responsável pelo atleta deve estender o vínculo pelo período necessário à recuperação em caso de lesão. Dessa forma, Terans não poderia voltar ao Fluminense lesionado.
A diretoria do Fluminense trabalha com dois caminhos: devolver o jogador ou assumir integralmente o processo de recuperação. A expectativa é que Terans retorne em dois meses, no caso, em março. Além disso, o Fluminense não descarta acionar a Justiça ou a Fifa por causa dos dois meses de prejuízo ocasionados pelo Peñarol.
Terans foi emprestado pelo Fluminense ao Peñarol sem custos até o fim de 2025. O contrato previa opção de compra ao fim do vínculo.
Custando R$ 14 milhões ao Tricolor, ele atuou em 17 partidas, fez um gol e deu uma assistência. No Peñarol, foram 29 jogos, balançou as redes sete vezes e deu cinco assistências.