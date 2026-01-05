Contratado por 14 milhões, Terans volta ao Fluminense após empréstimo ao Peñarol com lesão no tendão de aquiles

Mais um imbróglio herdado da administração Mário Bitencourt e Paulo Angioni terá que ser administrado pelo novo presidente Matheus Montenegro. É que o vínculo de empréstimo do meia David Terans, ao Peñarol, do Uruguai, se encerrou no fim de 2025, e ele está sendo devolvido ao Tricolor com uma grave lesão no tendão de aquiles, e não tem previsão de retorno aos gramados. A contusão ocorreu em outubro do ano passado, enquanto Terans atuava pelo clube uruguaio.

A negociação entre o Fluminense e o Penarol sobre quem vai arcar com os custos do atleta enquanto ele se recupera são mantidos em segredo nos bastidores das Laranjeiras, para não irritar ainda mais a torcida por conta de várias trapalhadas desse tipo durante a administração Mário Bitencourt.

Devido a lesão do atleta, a possibilidade de tratamentos regenerativos, segue em discussão, justamente para evitar riscos maiores no futuro. Caso não ocorra uma evolução da recuperação do jogador, não está descartada alternativa uma intervenção cirúrgica, o que, neste momento, não está em pauta. O caso segue sendo tratado com cautela dentro do clube, que opta por aguardar novas etapas antes de tomar qualquer decisão definitiva.

Internamente, a avaliação é de que o jogador apresentou melhora no quadro clínico, já que segundo os últimos exames de imagem, o tendão de Terans ainda apresenta sinais de comprometimento. O entendimento do Fluminense é de que o Peñarol agiu errado na forma de conduzir a lesão do jogador e devolvê-lo lesionado.

Pela legislação esportiva, o clube responsável pelo atleta deve estender o vínculo pelo período necessário à recuperação em caso de lesão. Dessa forma, Terans não poderia voltar ao Fluminense lesionado.

A diretoria do Fluminense trabalha com dois caminhos: devolver o jogador ou assumir integralmente o processo de recuperação. A expectativa é que Terans retorne em dois meses, no caso, em março. Além disso, o Fluminense não descarta acionar a Justiça ou a Fifa por causa dos dois meses de prejuízo ocasionados pelo Peñarol.

Terans foi emprestado pelo Fluminense ao Peñarol sem custos até o fim de 2025. O contrato previa opção de compra ao fim do vínculo.

Custando R$ 14 milhões ao Tricolor, ele atuou em 17 partidas, fez um gol e deu uma assistência. No Peñarol, foram 29 jogos, balançou as redes sete vezes e deu cinco assistências.